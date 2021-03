CdS – De Laurentiis potrebbe rinnovare il contratto a Ghoulam, così come successe con Grava

L’edizione odierna del Corriere dello Sport parla dell’infortunio di Ghoulam e della possibilità che De Laurentiis gli rinnovi il contratto così come accadde con Grava. Ecco quanto scrive il quotidiano:

“Centinaia, anzi migliaia i messaggi e le telefonate: amici, tifosi, compagni di ogni epoca, allenatori, dirigenti. E De Laurentiis. Un presidente che ha già mostrato tanta umanità, in casi del genere: dopo lo stesso infortunio rinnovò il contratto a Grava, ad esempio, e poi anche a Ghoulam, attualmente in scadenza nel 2022. Si vedrà. Più avanti: non resta che rialzarsi e combattere ancora. E ancora. In bocca al lupo, Faouzi”.