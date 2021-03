CdM – Gattuso e ADL, sintonia ritrovata: bel gesto del presidente azzurro verso il tecnico

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno racconta un retroscena tra De Laurentiis e Gattuso che attesta la ritrovata sintonia:

“Poi prima della partita (ultimamente parlava ai giocatori spingendo anche sull’acceleratore della pressione) ha optato per il silenzio. A vittoria acquisita ha dimostrato con i fatti la ritrovata alleanza con Gattuso. De Laurentiis ha preferito evitare i complimenti di rito, ha lasciato che fosse lo stesso allenatore a dire le parole giuste, con i toni più convincenti alla squadra che adesso è chiamata a dare oltre il cento per cento per coltivare ambizioni da quarto posto. I tre punti, in tal senso, aiutano: fiducia, autostima e consapevolezza”.