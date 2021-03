Calderon, ex presidente Real Madrid: “Vazquez al Napoli? Un affare”

Ramon Calderon, ex presidente del Real Madrid, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal. Di seguito quanto dichiarato:

“Lucas Vazquez al Napoli? Lo conosco praticamente da sempre, dalle giovanili del Real Madrid, si tratta di un ottimo giocatore. È polivalente e può ricoprire più ruoli. Non so dove potrebbe giocare nella prossima stagione, al Napoli o altrove, ma qualsiasi club punterà su di lui farà un affare molto importante”.

“Ancelotti? Parliamo di un tecnico semplicemente magnifico, ha fatto bene ovunque sia andato e non so perché a Napoli non ha fatto i risultati, forse è stato sfortunato. Anche all’Everton sta facendo molto bene, i risultati sono positivi”.

“Club spagnoli su Lorenzo Insigne? Parliamo di un grandissimo giocatore, non so però quale sarà il suo futuro. Sicuramente farà bene a restare a lungo a Napoli, ma è un giocatore in grado di fare bene ovunque”.