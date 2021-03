Bucciantini: “Silenzio stampa? Napoli non sa raccontarsi”

Il giornalista Marco Bucciantini è intervenuto nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, per parlare della scelta della società azzurra di adottare il silenzio stampa. Di seguito quanto evidenziato:

“Silenzio stampa? Napoli è una città che invidio per i talenti narrativi ma non sa raccontarsi. Dovrebbe raccontarsi meglio. Non bisogna credere ai fantasmi altrimenti diventiamo fantasmi di noi stessi. Io vorrei che Napoli ritornasse a raccontarsi, perché è una delle migliori città in Italia a raccontarsi”.