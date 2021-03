Sconcerti sicuro: “Credo che al Napoli tornerà Sarri, vorrei vedere Gattuso in una piazza meno stressante”

Chi sarà il prossimo allenatore del Napoli? Non Gattuso, che sembra destinato all’addio. Le certezze sono poche, ma Mario Sconcerti lancia una forte indiscrezione. Lo fa attraverso i microfoni di TMW Radio:

“Per giudicare buono un allenatore, devi pensare se lo vorresti nella tua squadra. Puoi pensare ad Allegri, Spalletti, Sarri, ma c’è ben poco dentro. Al Napoli credo che tornerà Sarri.

A me Pirlo piace, Conte è fuori classifica, Pioli l’ho visto già da diverse parti e preferirei andare su qualcosa di nuovo. Vorrei vedere De Zerbi in una grande squadra, o Italiano. Vorrei vedere Gattuso in una piazza meno stressante di Napoli”.