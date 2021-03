Napoli-Bologna 3-1: Lorenzo Insigne trascina ancora gli azzurri

Il Napoli vince col Bologna pur non convincendo appieno. Gli azzurri battono la squadra di Sinisa Mihajlovic 3-1 con una doppietta di Lorenzo Insigne che continua a trascinare la sua squadra verso mete importanti. Inoltre contro i rossoblù è tornato al gol Victor Osimhen che aveva segnato per l’ultima volta proprio contro i felsinei nella gara d’andata. Inutile, se non per impensierire i tifosi partenopei e coloro che avevano scommesso all’online casino con bonus, la rete di Roberto Soriano per la squadra in trasferta.

IL PRIMO TEMPO

Nel primo tempo gli azzurri sono partiti subito forte. Sono bastati 8 minuti ai partenopei per trovare la rete del vantaggio con Lorenzo Insigne che sfrutta bene la grande combinazione con Piotr Zielinski e con un chirurgico destro da fuori area porta il Napoli in vantaggio. Dopodiché la squadra di Gattuso ha avuto altre occasioni per raddoppiare, senza però riuscirci, prima di concedere spazio e campo alla manovra bolognese. La compagine di Mihajlovic, infatti, complice anche l’infortunio di Ghoulam che stava spingendo tanto a sinistra, riesce così a impensierire più volte il Napoli con Palacio che prima segna, ma in fuorigioco e il gol viene annullato, e poi di testa chiama Ospina ad una grande parata per evitare il pari nei primi 45 minuti.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa è il Bologna a partire subito in maniera determinata, preoccupando, e non poco, la difesa del Napoli. Decisivo l’ingresso di Victor Osimhen al posto di Dries Mertens. Il nigeriano, in campo aperto, riesce ad essere devastante e lo ha confermato col Bologna quando, servito da Zielinski, si invola verso la porta di Skorupski e batte il portiere polacco raddoppiando il vantaggio partenopeo al 65′. Passano solo 8 minuti e Soriano, servito da Skov Olsen, porta il risultato sul 2-1.

Lorenzo Insigne, però, non ci sta e decide di trascinare la squadra sulle sue spalle. Errore di De Silvestri, ne approfitta il capitano azzurro che si indirizza verso la porta felsinea e calcia da fuori area trovando il 3-1 definitivo.

Il Napoli la chiude così portando a casa 3 punti importantissimi per rincorrere il 4° posto e la zona Champions. Gli azzurri adesso sono a 47 punti, a 3 punti dalla Roma che attualmente occupa l’ultimo posto utile per finire nella massima competizione europea nella prossima stagione. Tra i giallorossi e i partenopei c’è l’Atalanta che stasera sarà impegnata contro l’Inter a San Siro.

Decisive per la squadra di Gattuso saranno le prossime tre gare di campionato: prima la sfida contro il Milan a San Siro, poi il recupero con la Juventus, mercoledì allo Stadium di Torino, e poi ancora un’altra trasferta, all’Olimpico, contro la Roma. Tre gare che dimostreranno di che pasta è fatto il Napoli. Se dovesse ottenere risultati positivi, considerando anche i ritorni importanti in rosa, Insigne e Co. si rilancerebbero seriamente verso la zona Champions e l’obiettivo stagionale sarebbe realmente alla portata dei partenopei. E sarebbe ulteriormente importante raggiungere il 4° posto, visto che è l’unica strada per arrivare nella massima competizione europea della prossima stagione.