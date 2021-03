Hamsik, prime parole al Goteborg: “Darò anima e corpo per questo club anche se ho un contratto breve”

Marek Hamsik ha rilasciato alcune dichiarazioni alla sua prima apparizione, sui social, da calciatore del Goteborg. Le sue prime parole sono state rilasciate proprio ai canali ufficiali del club svedese:

“Sono felice di essere qui e sorpreso da quello che ho visto, non vedo l’ora di incontrare i miei compagni e allenarmi con loro. Come tutti sanno ho un contratto breve, ma farò del mio meglio per aiutare la squadra. Darò anima e corpo per questo club”.