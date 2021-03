FONSECA NAPOLI – L’avventura di Rino Gattuso sulla panchina del Napoli, come ormai è noto, terminerà a fine stagione. Tra il tecnico e la dirigenza c’è l’intento di arrivare insieme a raggiungere l’obiettivo della qualificazione alla prossima Champions League. Dopodiché le strade si separeranno.

Come riferisce l’edizione odierna di Repubblica, l’allenatore ex Milan è corteggiato da più club. Su tutti la Fiorentina del presidente Commisso, ma anche il Monza di Galliani e Berlusconi, qualora i brianzoli dovessero centrare la promozione in Serie A. Gattuso sarebbe comunque affascinato da un’avventura in Premier League.

SCOPRI ANCHE, Il Bayern Monaco fa sul serio per Koulibaly: quest’estate l’assalto per sostituire Alaba e Boateng

Fonseca idea per il Napoli, è tra i possibili sostituti di Rino Gattuso per la panchina

Il Napoli, a sua volta, sta già lavorando al prossimo allenatore al quale affidare la squadra. Il nome nuovo è quello di Paulo Fonseca, tecnico della Roma. Il portoghese non è certo della conferma e il Napoli potrebbe farci un pensierino, così come Vincenzo Italiano.

Infine, sottolinea ancora Repubblica, va pian piano a sfumare il possibile arrivo in panchina di Maurizio Sarri. Il motivo è da ricercare nella figura di Osimhen, attaccante sul quale la società intende puntare per il futuro, ma abile in una squadra di contropiedisti e meno in un gioco manovrato come, appunto, quello proposto dall’allenatore toscano.