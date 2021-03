PAGELLE NAPOLI BOLOGNA – Gli azzurri ospitano il Bologna di Mihajilovic al Maradona per il posticipo domenicale di Serie A. Il primo tempo vede la squadra di mister Gattuso chiudere in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Lorenzo Insigne su un grande assist di Zielinski di tacco.

Nel secondo tempo gli azzurri raddoppiano grazie alla rete del neo entrato Osimhen che viene servito sulla corsa ancora una volta da Zielinski e raddoppia. Nel Bologna accorcia momentaneamente le distanze Soriano, gli azzurri però trovano poco dopo la terza rete grazie ad un’altra magia di Insigne che incrocia sul primo palo un tiro dal limite.

SEGUICI SU INSTAGRAM PER RESTARE AGGIORNATO!

PAGELLE NAPOLI BOLOGNA

Ospina 6,5: Gran parata nel primo tempo sul colpo di testa di Palacio. Piccola disattenzione invece sul gol di Soriano anche se le colpe non sono solo sue.

Di Lorenzo 6: Partita senza troppi pericoli dalla sua parte, cerca più volte il cross nella prima frazione senza però creare troppi pericoli.

Rrahmani 6: Comincia a dare sicurezza anche lui lì dietro, non male la coppia con Koulibaly, insieme hanno dimostrato di potersi incastrare bene.

Koulibaly 6: Anche quando non ha bisogno di fare gli straordinari dimostra quanto sia importante nel reparto difensivo azzurro. Monitora le situazioni pericolose e non si fa trovare impreparato. Peccato per l’ennesimo cartellino giallo.

Ghoulam sv : Il terzino mancino azzurro dura soltanto 20′ minuti, sembrava essere spumeggiante come nelle ultime uscite ma un problema al ginocchio lo costringe a lasciare il campo. (Dal 20′ Hysaj 6: Entra a freddo per sostituire Ghoulam e disputa una partita sufficiente)

Fabian 6: Nei primi minuti può segnare una gran rete dopo essersi incuneato nella difesa rossoblu, da quel momento in poi non si rende pericolosissimo e non riesce a creare tanto. Partita comunque sufficiente la sua.

Demme 5,5: Non disputa una partita malvagia, anzi. Peccato però che sia lui a regalare speranze, vanificate poi da Insigne, al Bologna perdendo un pallone velenoso in fase di impostazione. Da quell’errore nasce il gol di Soriano.

Zielinski 7: Sembra avere qualche problema ma in realtà il vero problema è lui per gli avversari. Sempre imprendibile e soprattutto protagonista di entrambi i gol azzurri, assist sia per il primo gol di Insigne che per la rete di Osimhen!

Politano 6:

Mertens 5,5: L’unica macchia del reparto offensivo è l’attaccante belga. Sembra ancora fuori dalla miglior forma non riuscendo a trovare vie pericolose contro una squadra che gli ha spesso portato bene a livello realizzativo. (Dal 54′ Osimhen 7: entra con tanta voglia e quando le difese sono più penetrabili esalta le sue maggiori qualità

Insigne 8,5: Dopo soli 8′ minuti mette la firma sul match grazie ad un’invenzione di Zielinski che trova il capitano che con il destro insacca alle spalle di Skorupski. Trascinatore vero della serata il capitano azzurro che trova la doppietta che gli permette di superare i gol di Cavani in Serie A con la maglia del Napoli!

VOTI NAPOLI BOLOGNA