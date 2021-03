INFORTUNIO GHOULAM – Faouzi Ghoulam, terzino numero 31 del Napoli è stato costretto al cambio a causa di un problema al ginocchio rimediato al 20′ minuto del match contro il Bologna. Il giocatore algerino è stato sostituito da Elseid Hysaj.

Altri guai dunque per il mancino azzurro che si era da poco ritrovato al top della forma, la speranza è che si tratti di un lieve stiramento. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore in merito all’infortunio che ha coinvolto Faouzi Ghoulam.

INFORTUNIO GHOULAM

Ghoulam è reduce tanti problemi fisici dalla prima rottura del crociato rimediata nel lontano 2017 contro il Manchester City. Da quel momento il terzino mancino non è mai riuscito a tornare alla forma migliore. Nelle ultime uscite sembrava però quello che tanto ha fatto bene nei suoi anni migliori. Adesso bisognerà valutare le sue condizioni per sapere di cosa si tratta e per poter dare giudizi sull’entità del suo infortunio.