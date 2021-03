Marchegiani: “Il Bologna ha dominato la gara. Osimhen? Facile far gol così”

Luca Marchegiani, ex portiere ed opinionista di Sky Sport, ha commentato la vittoria del Napoli sul Bologna nel posticipo della 26ª giornata di Serie A. Di seguito quanto evidenziato:

“Supremazia del Bologna, tanto possesso palla, ma nel secondo tempo ha fatto pochi tiri. Nel primo, un bel palo e una bella occasione di testa, ma la squadra di Sinisa Mihajlovic concretizza troppo poco rispetto al volume di gioco prodotto”.

“Napoli condizionato dalle assenze, ma non vale solo per gli azzurri: è giusto dire che questa condizione riguarda un po’ per tutti. Victor Osimhen? Quella di oggi non è la gara per giudicarlo. Questa era un po’ la sua partita, perché il numero 9 è entrato a spazi aperti, con le squadre allungate. Il nigeriano deve dare di più contro le difese chiuse. Quello è stato il vero problema del Napoli”.