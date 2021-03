Bergomi: “Il Napoli è in linea con l’obiettivo Champions League. Le assenze hanno condizionato la stagione”

Beppe Bergomi, ex calciatore ed opinionista, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine Napoli-Bologna, posticipo della 26ª giornata di Serie A. Di seguito quanto evidenziato:

“Insigne anche nelle difficoltà ha sempre tirato fuori delle prestazioni superlative, nonostante magari non faccia gol. Il Napoli mi piace; è in linea con l’obiettivo quarto posto per centrare la qualificazione in Champions League. In avanti le assenze hanno condizionato molto il rendimento della squadra. Gli azzurri poi hanno dimostrato di saper giocato sia contro una squadra a difesa schierata, vedi il primo gol di stasera di Insigne, sia in campo aperto come ha dimostrato l’azione che ha portato al gol di Osimhen“.