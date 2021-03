Niente rigore alla Juve, il bianconero Zuliani contro l’arbitro: “Stavolta andrà in tv?”

Claudio Zuliani, tramite il proprio profilo Twitter, ha commentato il successo della Juventus contro la Lazio.

Il noto giornalista sportivo, nello specifico, si è soffermato sul rigore non assegnato ai bianconeri nella prima frazione di gioco, chiedendosi se, come accaduto nel corso della passata settimana, anche l’arbitro di stasera sarà invitato in qualche trasmissione per commentare l’accaduto. Il riferimento è ad Orsato, che in diretta in Rai, alla Domenica Sportiva, ha ammesso l’errore in Inter-Juventus dell’aprile 2018.

Il tweet recita:

Una bella vittoria ⚽️⚽️⚽️#JuventusLazio in rimonta con splendido gol #rabiot e stupenda doppietta #morata clamoroso rigore non dato #Juventus nel primo tempo ⏱ qualcuno inviterà l’arbitro in Tv per spiegarcelo ? 🥶 #lajuveingol #caludizuliani pic.twitter.com/wH5ySwKMFF — Claudio Zuliani (@ClaudioZuliani) March 6, 2021