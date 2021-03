Il Napoli comunica: “Tutti negativi i tamponi effettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra”

Non ci sono positivi nel Napoli. Dopo la negativizzazione di Koulibaly e Ghoulam non sono emerse ulteriori positività nei tamponi successivi. Anche l’ultimo giro prima di Napoli-Bologna lo conferma: nessun positivo al Coronavirus. Una notizia ben accolta in tempi di defezioni giornaliere. In tutta la Serie A si sta registrando, consequenzialmente all’intero Paese, una crescita nei numeri. Il comunicato del Napoli:

| Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra.

