CdS – Osimhen di nuovo a disposizione di Gattuso: verrà convocato col Bologna ma partirà dalla panchina

Victor Osimhen è rientrato a disposizione di Gennaro Gattuso e con molte probabilità rientrerà tra i convocati per Napoli-Bologna. Il nigeriano, però, partirà soltanto dalla panchina, stando a quanto anticipato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport:

“Gli esami neurologici a cui è stato sottoposto sono risultati tutti negativi e dunque si avvia a rientrare nell’elenco dei convocati. Magari non in campo, cioè non dall’inizio, ma comunque in panchina ci sarà: e a sentire le voci di dentro ha una smania di calcio e di gol che ormai non riesce più a controllare. L’idea, comunque, è che alla fine Osi farà il suo graditissimo ritorno nella lista degli uomini chiamati a sfidare e anzi a battere il Bologna”.