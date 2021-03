Gazzetta: Sarri il sogno della Fiorentina, ma a Commisso piace anche Gattuso

Non sarà Gennaro Gattuso l’allenatore del Napoli il prossimo anno. Ormai la frattura è insanabile: l’ex Milan andrà via a fine stagione, ma verosimilmente potrebbe saltare ben prima, in caso di forti debacle nei prossimi turni. Il suo destino è segnato, come quello di Cesare Prandelli a Firenze.

La Fiorentina vuole regalarsi un progetto che punti quanto meno a lottare per l’Europa, tremendamente lontana nelle ultime due stagioni. La scelta parte dal nuovo allenatore. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, il sogno di tutti in società è Maurizio Sarri, il nome forte per rilanciare le ambizioni di una piazza intera.

Le alternative sono due, più realistiche: proprio Gennaro Gattuso, che piace tanto a Rocco Commisso, e Marcelino Garcia Toral, attualmente all’Athletic Bilbao.