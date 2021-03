La rinascita di Ghoulam: in arrivo il rinnovo con la maglia azzurra?

Faouzi Ghoulam sembra essere sulla buona strada per tornare ad essere il giocatore di un tempo. Dopo la lunga serie di infortuni che l’hanno tormentato per più di un anno, il terzino algerino nelle ultime partite ha dimostrato buoni standard di rendimento.

Alfredo Pedullà, noto giornalista, ha evidenziato che il suo futuro potrebbe essere ancora legato a quello del Napoli nella sua rubrica dell’edizione online de La Gazzetta dello Sport:

“Se Ghoulam dovesse confermare di essere tornato così competitivo, molto presto potrebbe essere approfondita la sua situazione contrattuale. Ha un impegno in scadenza nel 2022, da esterno con la valigia a una possibile e inattesa svolta nel giro di pochi mesi. Il mercato è anche questo, imprevedibile. Oltretutto in quel ruolo devi avere una disponibilità economica importante, almeno 15 milioni se non di più. E il Napoli aveva sempre messo l’uscita di Ghoulam come proprietà per pensare poi a un eventuale rinforzo”.