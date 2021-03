Gazzetta: Il Napoli è una polveriera, De Laurentiis infuriato con Gattuso e la squadra ce l’ha con Insigne

L’edizione online odierna della Gazzetta dello Sport parla di polveriera Napoli. Nei secondi finali della gara di ieri contro il Sassuolo, dopo il fallo da rigore causato da Maksimovic, la tensione tra i giocatori azzurri è salita alle stelle. Di seguito quanto evidenziato:

“Avrebbe detto:” Squadra di m…”. Una scena imbarazzante, che ha costretto Rino Gattuso a disinteressarsi di quanto stesse accadendo in area di rigore e di provare a calmare il capitano. Insultare la squadra non è stato proprio un bel gesto e i compagni gli chiederanno conto alla ripresa degli allenamenti. La rabbia di Insigne è stata la stessa di De Laurentiis che ha lasciato lo stadio Di Reggio Emilia visibilmente contrariato e, perché no, anche infuriato per la vittoria mancata. Al presidente non sono andate giù le sostituzioni fatte da Gattuso”.