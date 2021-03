“Errori da scuola calcio”, “Perché gli attaccanti fanno i terzini?”: #GattusoOut torna in tendenza sui social

L’hashtag #GattusoOut torna in tendenza su Twitter. Ai tifosi azzurri non è piaciuta la gestione della gara contro il Sassuolo da parte di Rino Gattuso, accusato soprattutto per il gioco eccessivamente propositivo e per le sostituzioni fuori luogo della ripresa.

“Il medico ha prescritto a Gattuso di cambiare un centrale nei minuti finali?”, “Cambia ancora la difesa come a Bergamo, errori da scuola calcio”, alcuni dei commenti ricorrenti nei migliaia di tweet. Numerose le critiche anche riguardo le scelte iniziali (“ancora Hysaj a piede invertito a sinistra con due terzini sinistri in panchina”) e in generale sulla mancanza di gioco (“perché tutti dietro con gli attaccanti a fare i terzini, basta!”).