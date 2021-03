Ancelotti: “Gattuso può risolvere i problemi del Napoli, ogni tanto mi capita di fargli qualche telefonata”

Carlo Ancelotti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, parlando di tutti quei giocatori avuti in carriera e che oggi siedono su panchine importanti. Di seguito quanto evidenziato:

“Seguo tutti i giocatori che ho avuto. Certo, non hanno l’esperienza che ho io, ma questo è un punto a loro favore perchè significa che sono più giovani. Questo mondo inevitabilmente porta critiche, ma loro lo sanno meglio di me e ad esempio due allenatori come Pirlo e Gattuso hanno tutto per risolvere i loro problemi“.

“Ogni tanto mi capita anche di fare qualche telefonata con loro – prosegue Ancelotti – pochi giorni fa ho sentito Pippo Inzaghi. Lui è uno di quelli che sento più spesso. Sono molto legato a lui, come a tutti i giocatori che avuto, soprattutto a quelli del periodo al Milan“.

“Scudetto? Spero lo vinca il Milan, anche se sarà dura perchè l’Inter viaggia molto forte. Ho il timore che il mio amico Conte non mi asseconderà in questo desiderio”.