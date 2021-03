DOVE VEDERE SASSUOLO NAPOLI – Una vittoria contro il Benevento era quello che serviva agli azzurri per ravvivare questi ultimi tempi in cui la negatività ha fatto da padrona. Ma è importante che questo sia solo il primo di una lunga scia di risultati positivi e a tal proposito la compagine di Gattuso guarda avanti, proiettata alla prossima sfida in programma. Il Napoli in occasione della 25^ giornata del campionato italiano volerà a Reggio Emilia dove affronterà in trasferta il Sassuolo. La partita è in programma per oggi pomeriggio al Mapei Stadium di Reggio Emilia: calcio d’inizio alle ore 18:30.

Calcio Napoli, il rendimento degli azzurri

Dopo la rocambolesca avventura in Europa League, nemmeno iniziata, gli azzurri hanno provato a rialzare la testa in campionato. Il confronto con il Benevento ha dato un barlume di speranza agli azzurri che, a detta del tecnico, proveranno il tutto e per tutto per garantirsi il posizionamento fra le prime quattro e l’accesso alla Champions League della prossima stagione.

Dove vedere Sassuolo Napoli

Il match tra Sassuolo e Napoli valido per la 25^ giornata di Serie A andrà in scena mercoledì 3 marzo al Mapei Stadium di Reggio Emilia alle ore 18:30. Ma dove sarà possibile vedere il match degli azzurri?

Sassuolo-Napoli sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN, detentrice dei diritti di 3 partite per ogni giornata di Serie A: la gara, in tv, andrà in onda su DAZN1 (canale numero 209 del decoder di Sky), disponibile per chi ha sottoscritto un abbonamento Sky-DAZN.

Se non siete a casa, non temete, perché il match sarà fruibile anche in streaming. Gli abbonati Sky avranno la possibilità di seguire il match su Sky Go attraverso un pc, notebook, tablet o smartphone. In alternativa la partita potrà essere vista anche su Now Tv, un servizio live e on demand di Sky, disponibile mediante l’acquisto di uno dei pacchetti proposti dall’emittente televisiva.