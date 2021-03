FORMAZIONI SASSUOLO NAPOLI – Il Napoli affronterà il Sassuolo in occasione della 25^ giornata del campionato di Serie A. La partita si giocherà, mercoledì 3 marzo, alle ore 18:30 nella cornice del Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Dopo la recente vittoria contro il Benevento in Serie A il Napoli proverà replicare contro il Sassuolo. Si prospetta una sfida ricca di colpi di scena in quanto le due squadre sono molto vicine in classifica. Il Napoli a quota 43 punti, al pari della Lazio, milita al 6° posto. I neroverdi sono a quota 35 punti, al momento sotto all’8° posto alle spalle dei biancocelesti. Il rendimento però dalla parte degli azzurri, che hanno totalizzato ben nove punti nelle ultime cinque partite disputate, contro i cinque del Sassuolo.

Calcio Napoli, le scelte di Gattuso

Sassuolo partira con Consigli tra i pali; in difesa ci saranno Muldur o Toljan a destra, Marlon-Ferrari coppia centrale e Rogerio a sinistra. Centrocampo formato dalla coppia Obiang-Locatelli, con Magnanelli che dovrebbe partire dalla panchina. Alle spalle di bomber Caputo, Berardi, Djuricic e uno tra Maxime Lopez o Traoré.

Nel Napoli novtà tra i pali, rientrerà Ospina dal 1′, che recentemente era stato sostituito da Meret. Confermato Mertens in attacco, Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce. In difesa mancherà Koulibay causa squalifica: a tal proposito Gattuso dovrebbe optare nuovamente per la coppia Maksimovic-Rrahmani. Anche se Manolas è tornato a disposizione di Gattuso, ma un suo utilizzo è ancora in dubbio. A centrocampo possibilità Demme, ma Bakayoko è ancora favorito per affiancare Fabian Ruiz.

Formazioni Sassuolo Napoli

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, G. Ferrari, Rogerio; Obiang, Locatelli; Berardi, M. Lopez, Djuricic; Caputo.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.