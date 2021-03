Alvino rivela: “Ritrovata la serenità in casa Napoli, anche ADL presente al Mapei Stadium per la sfida al Sassuolo”

Il giornalista Carlo Alvino, attraverso il proprio account Twitter, ha rivelato che il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha seguito la squadra azzurra a Reggio Emilia per la sfida di campionato contro il Sassuolo. Ecco quanto evidenziato:

“Il ritrovato clima di serenità in casa Napoli è testimoniato da Adl. Anche a Reggio Emilia il presidente De Laurentiis non fa mancare il suo appoggio a Gattuso e alla squadra. Il numero uno del club è già al Mapei in attesa dell’arrivo del tecnico e dei ragazzi”.

