Ziliani polemico: “Torniamo al 4 ottobre, quando Agnelli disse che la Juve rispettava le regole”

Lazio-Torino, gara di Serie A in programma alle 18:30 di oggi, non si è giocata. I biancocelesti si sono presentati allo stadio Olimpico come da regolamento, ma la società granata non è mai partita per Roma, fermata dall’ASL dopo il boom di contagi al Covid registrato in squadra.

Cinque mesi dopo la telenovela Juventus-Napoli, dunque, la storia si è ripetuta. Paolo Ziliani, giornalista de Il Fatto Quotidiano, ha colto l’occasione per pizzicare su Twitter Andrea Agnelli in merito alle dichiarazioni rilasciate dopo il rinvio di Juventus-Napoli dello scorso 4 ottobre:

“A un’ora da #LazioTorino, un déjà-vu che credevamo impossibile da rivivere, è giusto tornare con la memoria al 4 ottobre 2020, giorno di #JuveNapoli, quando #AndreaAgnelli pronunciò in tv la famosa frase: “Noi rispettiamo le regole” che commosse tutti i media made in Italy”.

ECCO IL TWEET: https://twitter.com/ZZiliani/status/1366790249062481930