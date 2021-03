Sky, Marani difende il Torino e attacca ancora il Napoli: “Decise di non partire intenzionalmente”

A Sky Sport, nel pre-partita di Lazio-Torino, gara che non si disputerà mai, tra gli opinionisti è intervenuto anche Matteo Marani. Il giornalista, interpellato sul caso Juventus-Napoli, ha risposto:

“C’è una differenza sostanziale tra quello che sta accadendo all’Olimpico e quanto accadde lo scorso 4 ottobre per Juventus-Napoli. In quell’occasione la comunicazione dell’Asl, che effettivamente vietava la trasferta al Napoli per motivi di forza maggiore, arrivò la domenica alle 14 circa. Tant’è che il Giudice Sportivo motivò la sua sentenza con il 3-0 a tavolino facendo un riferimento temporale. Il Napoli aveva premeditatamente deciso di non partire, visto che la vera comunicazione era della domenica, mentre il Napoli al sabato già non era partito.

Per il Torino è una storia diversa. Già la partita con il Sassuolo è stata rinviata e da giorni si parla della condizione dei calciatori. Lo stadio Filaldelfia è stato chiuso, la squadra è in isolamento per 10 giorni e la comunicazione dell’Asl è arrivata con netto anticipo rispetto a quella di Napoli. Ecco perché, per tutte queste differenze, mi aspetto che il Giudice Sportivo decide, autonomamente, di disporre la disputa della partita in un’altra data”