Sassuolo-Napoli, De Zerbi: “All’andata vittoria prestigiosa, vogliamo ripeterci per stare attaccati alle squadre d’avanti. Mancheranno tre giocatori”

L’allenatore del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia del match di campionato con il Napoli ai microfoni di Sassuolo Channel. Ecco quanto evidenziato:

“Con il Napoli è un altro esame che vorremmo far bene, vorremmo vincere, vorremmo dare continuità alle prestazioni e anche per restare attaccati al treno che sta davanti a noi. L’Europa? Mancano ancora tante partite. L’anno scorso nelle ultime 13 abbiamo fatto tanti punti ed è chiaro che ci sono delle partite che pesano più di altri ma di definitivo non c’è niente quando mancano tante gare alla fine.

La vittoria d’andata? È stata prestigiosa perché l’abbiamo fatta in uno stadio importante contro una squadra forte. Il sapore diverso di quella vittoria è stato dato dal fatto che avevamo avuto delle defezioni importanti e non so quanti potevano aspettarsi un risultato del genere. Purtroppo è andata. Domani la partita non parte dal 2-0 per noi ma parte dallo 0-0 e troviamo una squadra che sta recuperando giocatori importanti, una squadra che sa giocare, una gara bella.

Infortunati? Chiriches è fermo così come Boga e Bourabia, gli altri sono utilizzabili. Sabato abbiamo una partita importante a Udine ma non faccio tabelle. Domani gioca la formazione che reputerò la migliore per questa partita, giovedì vedremo chi è uscito meno bene per la partita di sabato”.