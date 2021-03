Il Mattino – Juve-Napoli si può giocare il 17 marzo: ADL ha chiesto di spostare la data

Juventus-Napoli dovrebbe giocarsi il 17 marzo ma la data non è stata ancora resa ufficiale dalla Lega. Il Napoli, secondo quanto rivelato dall’edizione odierna de Il Mattino, avrebbe però chiesto di non giocare quel giorno. Ecco quanto scrive il quotidiano:

“La scorsa settimana il club azzurro in un pourparler con la Lega ha fatto presente se esistesse la possibilità di poter giocare eventualmente un altro giorno, più in là, il recupero con la Juve. Ma al momento altre date più avanti sono impossibili da poter ipotizzare da parte della Lega perché non ci sono giorni liberi nel calendario della Juve fino al termine della stagione, a meno che i bianconeri non uscissero dalla Champions”.