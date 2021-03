Il bianconero Zampini e l’attacco ai napoletani: “Ora sono costretti a stare zitti”

Massimo Zampini, giornalista che non ha mai nascosto la propria fede juventina, coglie l’occasione di Lazio-Torino per lanciare una pesante frecciata a tifosi e addetti ai lavori napoletani. Il caso-limite è quello di Juventus-Napoli, quando i bianconeri, pur consapevoli che gli azzurri non si sarebbero presentati, diramarono ugualmente la formazione. Oggi, a distanza di 5 mesi, la storia si ripete in Lazio-Torino. Granata bloccati dall’ASL, biancocelesti in campo ad attendere una partita che mai si giocherà. Diramando, anche stavolta, la formazione. Zampini scrive:

Devo dire che i soliti noti hanno pure una sfiga non indifferente: che parlino di scansamenti di chi mette le riserve o della Juve “arrogante che sui social annuncia la formazione anche se non si giocherà”, poi capita sempre a qualche altra squadra e sono costretti a stare zitti.