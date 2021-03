FIGC, il pres. Gravina sul caso Lazio-Torino: “Oggettiva impossibilità di giocare, ma è un caso diverso da Juventus-Napoli”

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport in merito al caso Lazio-Torino. Ecco quanto evidenziato:

“Non do consigli alla Lega, che ha la capacità e la delega per gestire la competizione sportiva. Prenderanno la decisione più giusta. Credo che oggi ci sia una oggettiva impossibilità a disputare la gara in base a quanto prescritto dalla Asl.

Non c’entra la sentenza del Collegio di garanzia su Juve-Napoli. Sono situazioni differenti, questa della Asl non è una decisione dell’ultim’ora, è ormai di qualche giorno e anzi se non fosse rispettata, si rischierebbero anche delle sanzioni penali“, ha aggiunto il presidente federale, intervenuto a margine dell’evento di solidarietà con l’ospedale “Spallanzani” a cui la Federcalcio ha consegnato 600 palloni dopo aver disposto nei giorni scorsi un contributo di 100mila euro per la lotta alla pandemia.