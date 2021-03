Paolo Ziliani, giornalista de Il Fatto Quotidiano, ha commentato così su Twitter il fallo che è costato l’ammonizione a Gianluca Frabotta in Juventus-Spezia:

“Quindi questa non è espulsione. Mò me lo segno. Per la serie: Ricordando #Pjanic.”

ECCO IL TWEET: https://twitter.com/ZZiliani/status/1366841456992878603