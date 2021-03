Chiariello: “Voglio Ghoulam titolare, la sua qualità è superiore a quella degli altri terzini. A centrocampo Demme meglio di Bakayoko”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Chiariello per il suo EditoNapoli. Ecco quanto evidenziato:

“Stanno tornando? Sì stanno tornando gli assenti. Ancora marca visita Osimhen, Lozano e Manolas, ma Demme, Ospina, Hysaj sono rientrati. Per il portiere cambia poco, anche se non nascondo la preferenza per Meret.

In difesa gli straordinari li fa Di Lorenzo, ma Hysaj può sostituirlo. Il punto è se Gattuso si è convinto a far rientrare Ghoulam nelle rotazioni di sinistra. È fondamentale che nelle prossime partite decisive ci sia. La sua qualità è superiore a tutti. Così come mi auguro che Demme giochi al posto di Bakayoko, che sbaglia troppo spesso. I singoli stanno tornando, dovremmo capire se la qualità del gioco ne risentirà, perché la qualità del gioco del Napoli ci fa restare sempre perplessi”.