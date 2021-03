CdS – Il Napoli ritrova Manolas: il greco potrebbe essere disponibile già per la gara col Sassuolo

Il Napoli potrebbe ritrovare anche Kostas Manolas per la gara del Mapei Stadium. Il greco è pronto a tornare disponibile dopo l’infortunio che lo ha tenuto per un po’ lontano dal campo. Ecco quanto rivelato dal Corriere dello Sport:

“L’ultima nota lieta potrebbe invece riguardare Manolas, per il quale si potrebbe ipotizzare un recupero già per l’impegno di domani sera. Il greco – alle prese cori una distorsione alla caviglia – ha svolto parte dell’allenamento in gruppo, e ciò fa ben sperare di poterlo riavere almeno in panchina”.