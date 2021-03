Auriemma punge: “Se gli arbitri devono dire sciocchezze, meglio non farli parlare. Forse conveniva tenere Nicchi presidente dell’AIA”

Il giornalista Raffaele Auriemma, ha commentato su Radio Marte le parole di Daniele Orsato sul mancato secondo cartellino giallo a Pjanic in quel Inter-Juventus del 2018. Parole pungenti ed ironiche da parte del noto cronista. Ecco quanto evidenziato:

“Già mi sono espresso ma lo ripeto, non gradisco le prese in giro. Orsato lo fa nel momento in cui dichiara cose senza senso, come il fatto di non aver visto il fallo di Pjanic perchè troppo vicino all’azione.

A questo punto era meglio avere Nicchi come presidente dell’AIA. Se il presidente Trentalange ha intenzione di far parlare gli arbitri, si assicuri che quanto meno non si prendano gioco dei tifosi, altrimenti è meglio non farli parlare”.