L’attaccante del Napoli, Lorenzo Insigne, è stato ospite del programma di Canale 5 “C’è Posta Per Te” condotto da Maria De Filippi. Il capitano della squadra partenopea è stato il protagonista della toccante storia di Nicola, un ragazzo che abita a Torino e che ha voluto fare un regalo ai propri genitori, originari di Napoli e grandissimi tifosi azzurri.

La storia di Nicola commuove Insigne a C’è Posta Per Te

Insigne e Nicola

Nicola ha perso la sorella Patrizia a causa di una grave malattia all’età di soli 27 anni. I due genitori del ragazzo sono rimasti molto scossi dalla perdita, tanto da aver perso stimoli per andare avanti. Il giovane ha voluto così provare – in qualche modo – a tirare sul il morale di papà Antonio e mamma Carmela, facendogli incontrare il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, loro grande idolo. I genitori di Nicola, infatti, soltanto guardando le partite della loro squadra del cuore riescono, giusto per quei 90 minuti della partita, a dimenticare il grande dolore per la perdita della figlia Patrizia.

Il regali di Insigne a C’è Posta Per Te

Insigne ha accettato di buon grado di partecipare al programma “C’è Posta Per Te”, commuovendosi più volte durante l’arco della trasmissione, riuscendo a trattenere a stento le lacrime. Dopo aver incontrato i genitori di Nicola, Lorenzo ha regalato loro una maglia del Napoli, un bracciale con una dedica speciale, che lui stesso aveva donato anche a tutta la squadra dopo la vittoria in Coppa Italia contro la Juventus, e un pacchettino con un dono segreto.

Insigne precedenti a C’è Posta Per Te

Non è comunque stata la prima partecipazione al programma da parte del capitano del Napoli. Lorenzo era stato già ospite a “C’è Posta Per Te“ nel lontano 2014. In quella occasione, insieme all’attaccante, furono presenti anche l’allenatore Rafa Benitez e il centravanti argentino Gonzalo Higuain.

Ecco le foto della puntata:

Il video del regalo:

“Volevo darvi una cosa mia personale” Un braccialetto che per Lorenzo Insigne conta moltissimo, ma che ha deciso di donare a Bruno… ✨ #CePostaPerTe @Lor_Insigne pic.twitter.com/3EtZbnffe1 — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) February 27, 2021