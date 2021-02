DOVE VEDERE NAPOLI BENEVENTO – Dopo l’ultimo confronto in Europa League contro il Granada, gli azzurri tornano a concentrarsi sulla Serie A. Il Napoli scenderà in campo in occasione della 24ª giornata del campionato italiano affrontando in casa il Benevento. La partita è in programma per domenica, 28 febbraio, allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli: calcio d’inizio alle ore 18:00.

Calcio Napoli, il rendimento degli azzurri

Gli azzurri hanno perso il biglietto d’accesso agli ottavi di Europa League. La vittoria contro il Granada nel confronto valido per il ritorno non è bastato a far avanzare la squadra di Gattuso. Niente più scuse, dunque. Si punta tutto sul campionato con la speranza di acciuffare uno dei primi quattro posti in classifica per poi mirare alla Champions. Sarà un derby tutto campano quello che si giocherà domenica pomeriggio al Maradona. Da un lato il Napoli, momentaneamente al 7º posto in classifica a quota 40 punti. Dall’altro il Benevento che di punti ne ha 25, poco più della metà, e milita al 15º posto in classifica.

Dove vedere Napoli Benevento

Il match tra Atalanta e Napoli valido per la 24ª giornata di Serie A andrà in scena domenica 28 febbraio, allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli alle ore 18:00. Ma dove sarà possibile vedere il match degli azzurri?

Napoli-Benevento sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da SKY. Il match sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A (canale 202 e 273/483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

Se non siete a casa, non temete, perché il match sarà fruibile anche in streaming. Gli abbonati Sky avranno la possibilità di seguire il match su Sky Go attraverso un pc, notebook, tablet o smartphone. In alternativa la partita potrà essere vista anche su Now Tv, un servizio live e on demand di Sky, disponibile mediante l’acquisto di uno dei pacchetti proposti dall’emittente televisiva.