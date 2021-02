HIGHLIGHTS NAPOLI GRANADA– Il Napoli ha affrontato il Granada per il match di ritorno valido per i sedicesimi di finale di Europa League. La partita ha avuto luogo giovedì 25 febbraio 2021 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Gli azzurri iniziano benissimo il match contro il Granada sbloccando la partita dopo soli 3′ minuti grazie ad una perla di Zielinski. Vantaggio che dura troppo poco dato che al 24′ gli ospiti trovano un gol di un ‘importanza stratosferica con Montoro che di testa buca Meret. Il primo tempo si conclude sul risultato di 1-1.

Nella ripresa il Napoli tenta più volte di trovare subito la seconda rete ma il Granada riesce a tenere i ritmi del match bassi fino al 58′, minuto in cui Fabian trova la rete del 2-1 su assist di Insigne. Non entrano però gli altri due gol che sarebbero serviti agli azzurri per staccare il pass per gli ottavi. Il match si conclude per 2-1, serata amara per la squadra di Gattuso che saluta l’Europa League ai sedicesimi.

GLI HIGHLIGHTS:

I precedenti tra le due squadre sono praticamente inesistenti, tranne il primo confronto avuto una settimana fa proprio per l’andata dei sedicesimi di finale della competizione europea. In quell’occasione gli spagnoli hanno conquistato la vittoria rifilando ben due reti agli azzurri.

HIGHLIGHTS NAPOLI GRANADA

Dove vedere il match in tv e streaming

La sfida di Europa League valida per i sedicesimi di finale tra Napoli e Granada andrà in scena giovedì, 25 febbraio, allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli alle ore 18:55. Ma dove sarà possibile vedere il match degli azzurri?

Napoli-Granada sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da SKY. Il match sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite, canali 382 e 482 del digitale terrestre; canali 372 e 472 in HD) e Sky Sport (251 del satellite).

Se non siete a casa, non temete, perché il match sarà fruibile anche in streaming. Gli abbonati Sky avranno la possibilità di seguire il match su Sky Go attraverso un pc, notebook, tablet o smartphone. In alternativa la partita potrà essere vista anche su Now Tv, un servizio live e on demand di Sky, disponibile mediante l’acquisto di uno dei pacchetti proposti dall’emittente televisiva.

Formazioni Granada Napoli

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Bakayoko, Ruiz; Politano, Insigne, Zielinski. All. Gattuso

Granada (4-2-3-1): Silva; Foulquier, Duarte, Sanchez, Neva; Herrera, Gonalons; Kenedy, Montoro, Machis; Molina. All. Martinez