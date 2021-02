Verona-Juve, Bargiggia ironizza: “Pardo in telecronaca ha davvero detto che in Portogallo stanno seguendo tutti questa partita per Ronaldo e Veloso?”

Si sta giocando l’anticipo serale della 24esima giornata di Serie A tra Verona e Juventus. Il match è trasmesso in TV da DAZN, con Pierluigi Pardo in telecronaca. Il collega giornalista Paolo Bargiggia, però, pare non abbia apprezzato troppo un commento in particolare. E con un messaggio su Twitter l’ha sottolineato:

“Ma @PIERPARDO che in telecronaca, pieno di enfasi dice che in Portogallo stanno tutti incollati alla tv a vedere il confronto tra @Cristiano e Veloso?”.

ECCO IL TWEET: