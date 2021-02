Palmeri smonta la Juve: “Gioco stucchevole, non c’è un movimento senza palla e collaborazione tra i reparti”

Il giornalista Tancredi Palmeri ha commentato su Twitter il pareggio colto dalla Juventus per 1-1 con il Verona. Duro commento nei confronti della squadra di Pirlo. Ecco quanto evidenziato:

“Il gioco della Juventus è davvero stucchevole. In ogni partita, quel poco di buono che si vede è frutto di iniziative personali del singolo. Non c’è un movimento senza palla, non c’è azione tra le linee, non c’è collaborazione nel reparto e tra i reparti. Ognuno per fatti suoi”.

ECCO IL TWEET:

Il gioco della Juventus è davvero stucchevole.

In ogni partita, quel poco di buono che si vede è frutto di iniziative personali del singolo.

Non c’è un movimento senza palla, non c’è azione tra le linee, non c’è collaborazione nel reparto e tra i reparti.

Ognuno per fatti suoi — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) February 27, 2021