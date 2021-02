GdS – Altro che plusvalenze: De Laurentiis rischia di dovers svendere i propri gioielli a fine stagione

Il Napoli dovrà affrontare una situazione di mercato del tutta particolare nella prossima estate, dovendo ripartire per forza di cose da un nuovo ciclo, chiudendo definitivamente quello attuale. Ecco quanto scrive in merito La Gazzetta dello Sport:

“Le plusvalenze (vere) realizzate negli anni e che hanno portato al rafforzamento progressivo della squadra oggi non sono più praticabili. E De Laurentiis ha intenzione di abbassare il monte ingaggi, oltre i cento milioni attuali. Ma cedere oggi i gioielli non comporterà grandi plusvalenze, e non parliamo di un imprenditore (e questo rientra nella sua libera scelta) pronto a integrare di tasca propria. Anzi è più probabile che si rischi di dover svendere”.