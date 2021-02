CdS – Napoli-Benevento, altro cambio modulo: 4-3-1-2 con Elmas e Ghoulam titolari

Il Napoli potrebbe cambiare di nuovo modulo contro il Benevento e schierarsi in maniera inedita. Secondo quanto riprotato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, gli azzurri potrebbero utilizzare il 4-3-1-2:

“Linea abituale. A quattro con Rrahmani e Kalidou al centro; Di Lorenzo a destra; e con ogni probabilità Ghoulam. Per il resto, beh, l’idea è confermare pressoché in blocco tutti gli altri: da Zielinski, Fabian e Bakayoko a Politano e Insigne. Ed Elmas: ma questa volta, non a tutta fascia. A far posto a Ghoulam sarà Maksimovic. Per quel che riguarda l’attacco, non sembra sia ancora arrivato il momento di Mertens titolare. Tornano a disposizione Ospina, Hysaj e Demme”