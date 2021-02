Novità in arrivo per gli amanti dei gadget sul Napoli

Se ami il calcio e tifi Napoli, siamo pronti a scommettere che hai almeno una maglietta della tua squadra del cuore, con il tuo numero 10 preferito sul retro – abbiamo ragione?

Se, poi, sei davvero un fan sfegatato, probabilmente hai anche una tazza da tè, una felpa, degli adesivi, la cover del telefonino… E qualsiasi altro gadget sei riuscito a trovare in giro, fra negozi vicino allo stadio, le bancarelle e o siti web. Ce l’hai il set da poker del Napoli? Hai letto bene: esistono sul mercato carte da gioco e fiches professionali ispirate alla squadra oggi allenata da Ringhio Gattuso.

Se ami i partenopei e il poker, abbiamo selezionato i set con il miglior rapporto qualità-prezzo:

Su Amazon trovi le carte da poker SSC Napoli a €12 e il set compatto perfetto da mettere in valigia, con 150 fiches, a €39,05;

Su e-napolistore.it puoi acquistare delle carte da Texas Hold’em a €7, un elegantissimo Luxury Poker Set a €120 e anche un più economico set da viaggio alla metà del prezzo, a €60;

Puoi comprare su eBay una raffinata valigetta in legno con carte e 200 fiches a €125;

Gadgetnapoli.com propone una valigia professionale con 2 mazzi di carte, fiches e anche un dealer button a €80.

Poker e calcio è un binomio insolito. Mentre il secondo, infatti, è quasi una religione in Italia, amato con incredibile passione da Nord a Sud e seguitissimo in televisione ogni weekend; il primo, invece, va alla conquista degli animi degli appassionati più in sordina, fa meno chiasso ma riesce comunque a attirare a sé sempre nuovi giocatori.

La lenta ma continua diffusione del poker in Italia

È uno dei giochi di carte più famosi e diffusi e ne esistono diverse varietà: la più conosciuta e apprezzata è sicuramente quella del Texas Hold’em, anche se in Italia per tantissimo tempo si è preferito giocare a 5 carte. Nonostante la grandissima popolarità del poker sul tavolo verde dei casinò e nei circoli autorizzati, l’avvento dell’online non ha intaccato il successo di questo gioco, anzi, gli ha dato una nuova vita.

Il poker online in Italia non ha avuto vita facile inizialmente, a differenza del grande seguito che ha riscontrato fin da subito nel resto del mondo: i motivi erano legislativi. Correva l’anno 1998 quando si svolse la prima partita su internet con denaro reale – prima di allora i tornei erano organizzati in maniera completamente gratuita. Tuttavia, occorreranno ancora 10 anni prima di poter assistere al primo torneo ufficiale autorizzato AAMS: ecco quando inizia il vero trend di crescita del poker online anche nel nostro Paese.

E così il calcio ha deciso di cavalcare l’onda del successo del poker, con strategie di marketing dove lo sport e il gioco di carte si incontrano.

Il ruolo del merchandising nel calcio

Il merchandising svolge un ruolo fondamentale nel calcio e nello sport in generale – anche quando si parla di magliette replica. I kit replica, in particolare, portano un triplo vantaggio: il ritorno economico, l’incremento della brand awareness del club e il rafforzamento della posizione del marchio della squadra rispetto ai competitors sul mercato. Secondo uno studio condotto dalla compagnia specializzata in ricerche di mercato Statista, dal 2007 al 2018 sono stati spesi quasi 63 miliardi di dollari su progetti di sponsor sportivi a livello globale.

La vendita di felpe, calzettoni o, nel caso del Napoli, di set di carte e fiches da poker aiuta nella promozione dei club e dei giocatori, ma anche delle partite e quindi della vendita dei biglietti per lo stadio. È la corretta strategia di marketing e merchandising a portare i calciatori sui cartelloni pubblicitari. Sono le magliette, nello specifico, l’oggetto di merchandising che porta più profitto nell’industria del pallone: dal 2007 al 2021 il Real Madrid, il Chelsea, il Barcellona e il Bayern Monaco ne hanno vendute 30 milioni!

Nel 2020 il Napoli ha registrato un calo dell’8% del valore del suo brand: in termini di milioni di euro, la perdita ammonta a 188 – sui quali hanno sicuramente influito i mancati ricavi derivati dall’esclusione dalla Champions League, pertanto nel 2021 è importante puntare molto su strategie di marketing e merchandising efficaci. Le carte da poker e le fiches aiuteranno?