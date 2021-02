Il Napoli chiarisce dopo la conferenza: “Gattuso resta per tutta la stagione”

Gattuso è ancora l’allenatore del Napoli e lo resterà fino al termine della stagione. È quanto comunica il Napoli attraverso i suoi canali ufficiali al termine della conferenza stampa dell’allenatore. La collega di Canale 21 Titti Improta, infatti, ha preso la parola in conferenza, ponendo la domanda sull’eventuale esonero.

La risposta però è arrivata dall’ufficio stampa del Napoli, che ha ribadito come Gattuso resterà al timone del Napoli fino al termine della stagione. “Ė tutto tranquillo, resterà per tutta la stagione”, è stata la risposta data alla collega, che ha riferito poi l’episodio in tv.