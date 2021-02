GdS – Senza Champions il Napoli rischia il tracollo. De Laurentiis irritato per un motivo in particolare

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport pone l’attenzione sulla possibilità che il Napoli non raggiunga la Champions nemmeno per la prossima stagione. Sarebbe quasi un suicidio per gli azzurri e per De Laurentiis che ha una paura su tutte. Ecco quanto scrive la rosea:

“Il rendimento negativo della squadra, insieme alla mancanza di risultati, potrebbe avere gravi ripercussioni anche sul patrimonio tecnico. Il Napoli perde punti e perde anche milioni di euro, perché la valutazione dell’organico sta avendo un movimento al ribasso.

In pratica, c’è il rischio concreto che la rosa possa continuare a svalutarsi da qui al termine della stagione. L’irritazione di De Laurentiis nasce proprio dalla prospettiva di dover mettere mano alle riserve per contrastare le eventuali passività pur avendo un bilancio florido”.