CdS – In caso di tracollo col Granada, De Laurentiis può mandare via Gattuso: i nomi dei possibili successori

Non è da escludere che domani sarà l’ultima partita di Gattuso sulla panchina del Napoli. Il tecnico ha la fiducia della squadra dalla sua ma se domani il Napoli dovesse tracollare, De Laurentiis sarebbe pronto al cambio della guida tecnica. Ecco quanto scrive a riguardo l’edizione odierna del Corriere dello Sport:

“Nell’ipotesi malaugurata di un’altra sconfitta, anzi di un altro tracollo, De Laurentiis potrebbe decidere di anticipare i tempi della rivoluzione: via Gattuso subito e dentro un sostituto. Il nome più plausibile continua a essere quello di Rafa, Benitez, l’unico ad essere andato al di là di una telefonata esplorativa con il presidente (a differenza di Allegri, per esempio).

Difficilissima l’ipotesi Spalletti, mentre Sarri resta un discorso per giugno. L’alternativa? Un traghettatore, magari un motivatore in cerca di motivazioni modello Mazzarri. Uno che, per intenderci, sia pronto ad assumersi il rischio di arrivare in panchina con la prospettiva di salutare tra qualche mese senza il traguardo Champions. Proprio come accadde a Gattuso un annetto fa”.