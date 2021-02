Ottime notizie su Mertens: intera seduta in gruppo! Tornano in parte con i compagni Hysaj e Demme, ultime su Manolas e Lozano

La notizia sugli infortunati arriva dal sito ufficiale del Napoli: l’infermeria è piena, ma iniziano ad arrivare buone notizie a Castel Volturno. Queste le ultime:

“Gli azzurri preparano il match contro il Granada per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League in programma giovedì allo Stadio Maradona alle ore 18.55. Il gruppo si è allenato sul campo 1. Dopo una prima fase di torelli ed esercitazione tecnica la squadra ha svolto possesso a tema e partita a campo ridotto. Ospina ha svolto lavoro personalizzato in campo. Hysaj e Demme hanno svolto parte lavoro personalizzato e parte in gruppo.

Petagna personalizzato in campo. Manolas terapie e lavoro personalizzato in campo e palestra. Terapie e lavoro personalizzato in campo palestra per Lozano. Mertens ha svolto l’intera seduta in gruppo. Victor Osimhen in mattinata si è sottoposto ad esami clinici e ad accertamenti diagnostici presso la Clinica Pineta Grande con il Dottor Alfredo Bucciero e il Dottor Elpidio Pezzella che hanno dato esito negativo. Il giocatore osserverà alcuni giorni di riposo e riprenderà in maniera graduale gli allenamenti. Le condizioni del calciatore verranno valutate quotidianamente