GdS – Gli allenatori interpellati da De Laurentiis non hanno dato la disponibilità a subentrare

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive riguardo la possibilità di vedere un nuovo allenatore sulla panchina del Napoli:

“i tecnici interpellati nelle ultime settimane dal presidente non hanno dato la disponibilità a subentrare.

Rafa Benitez potrebbe ritornare, ma con compiti diversi, per la prossima stagione: De Laurentiis lo vorrebbe direttore tecnico, con in panchina un giovane. I profili che più gli interessano sono quelli di Vincenzo Italiano e di Ivan Juric impegnati, rispettivamente, con Spezia e Verona. Ci vorrebbe un traghettatore e, al momento, in giro non ce ne sono. In attesa c’è Walter Mazzarri, ma nessuno sognerebbe mai di andargli a proporre un contratto di tre mesi”.