CdS – Mertens può esserci già col Granada: senza rischi, Gattuso pronto a lanciarlo in campo dal primo minuto

Dries Mertens potrebbe già scendere in campo con il Granada. L’attaccante belga si è ripreso dall’infortunio e potrebbe coprire immediatamente l’emergenza offensiva degli azzurri già in Europa League. Tocca però capire se sarà un rischio o meno. Ecco quanto riporta il Corriere dello Sport in merito:

“Mertens sarà valutato in giornata, proverà a lavorare in campo con il gruppo. E poi a calciare e a giocare: l’emergenza è tale che Gattuso potrebbe anche lanciarlo con il Granada. A patto che i rischi siano pari a zero. Le impressioni a caldo? Buone, alla luce dei risultati dei testa cui è stato sottoposto: se le risposte continueranno a essere soddisfacenti giovedì potrebbe anche giocare”.