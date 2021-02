CdS – De Laurentiis costretto ad anticipare il divorzio con Gattuso se il Napoli dovesse tracollare col Granada

Se il Napoli dovesse essere eliminato dall’Europa League con il Granada, quella di giovedì potrebbe essere l’ultima partita per Gattuso in azzurro. Ecco quanto riporta il Corriere dello Sport:

“De Laurentiis e Gattuso non hanno granché da dirsi, il contratto dell’allenatore andrà in scadenza a giugno, la tentazione di anticipare il divorzio ha conosciuto momenti peggiori, ed ora soltanto un tracollo contro il Granada finirebbe per spingere Adl a un intervento rapido e doloroso come un comunicato stampa per annunciare un esonero. De Laurentiis osserva il mondo vario che gli gira intorno, si concede le valutazioni sul progetto che dovrà avviare un nuovo ciclo, rimane vigile su quel che sta capitando al Napoli e però preferisce congelare qualsiasi tipo d’irruzione”.