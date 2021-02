Mazzarri Napoli è una suggestione che sta spopolando tra i tifosi nelle ultime ore. Il ritorno del tecnico toscano è amato dai tifosi, che lo ritengono come una possibile soluzione dei problemi azzurri, che nelle ultime uscite sta mostrando grandi carenze e difficoltà. Sotto la guida tecnica di Gattuso, il Napoli fatica a vincere ed esprimere un calcio ad alti livelli, nonostante il legame tra la squadra e il mister calabrese sia molto forte.

ULTIMISSIME NAPOLI CALCIO SU MAZZARRI

De Laurentiis non è contento del momento negativo che sta vivendo la sua squadra da ormai diversi mesi. E già iniziano a circolare nomi pronti a sostituire l’attuale mister azzurro, Gattuso. Secondo l’edizione odierna del quotidiano La Stampa, il presidente azzurro potrebbe pensare al ritorno del tecnico toscano Walter Mazzarri. Più difficile sarebbe il ritorno di Rafa Benitez, restio a subentrare a campionato in corso. Al momento si tratta di una semplice suggestione: non c’è stato alcun contatto tra il patron azzurro ed il tecnico toscano.

Infortuni Napoli, sono un alibi per Gattuso?

Nelle ultime giornate di campionato, il Napoli ha mostrato di avere poca lucidità in campo. Difficile capire se le otto le sconfitte stagionali sono dovute al calendario affollato o alle numerose assenze a causa di Covid ed infortuni. Basti pensare all’assenza di Manolas, fermo per un problema alla caviglia, e quella di Koulibaly causa Covid, che hanno fatto rivoluzionare l’intera difesa. Assenza pesante anche quella di Mertens, fuori ormai da mesi, e Lozano per un problema muscolare, a cui si aggiungono i vari Petagna, Ghoulam, Hysaj, Demme. Il presidente quindi, dà fiducia a Gattuso perché vuole prima aspettare che la squadra sia al completo per poter prendere una decisione definitiva, e capire se deve vivere su nuovi nomi per la panchina del Napoli, come quello di Mazzarri.