Pirlo torna su Napoli-Juve: “Abbiamo fatto una buona gara e perso senza subire tiri”

Alla vigilia di Juventus-Crotone, Andrea Pirlo è intervenuto in conferenza stampa parlando anche della gara persa dai bianconeri contro il Napoli:

“Parliamo sempre con il presidente. Ad Oporto era con noi e ne abbiamo parlato anche subito dopo. Non è intervenuto in questa settimana, non ce n’era bisogno. Sapevamo di aver fatto una brutta gara, non avevamo bisogno di uno scossone. Non siamo stati da Juventus, cerchiamo di ripartire. A Napoli non abbiamo fatto una brutta gara, abbiamo preso un gol senza aver mai ricevuto tiri in porta.

Ad Oporto potevamo fare molto di più. Avevo alzato la voce a fine primo tempo, non mi era piaciuto come avevamo gestito la prima frazione. Quando siamo rientrati non abbiamo avuto modo di prendere in mano la gara: 10 secondi di buio ci sono costati il secondo gol. Non c’è bisogno di alzare la voce quando sai di aver fatto male. Quando perdi un ottavo in questo modo hai già grande rammarico.”